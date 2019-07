Kambodža valitsus loobub “VIP” vangiruumide plaanist

Plaaniga ehitada vanglat VIP kongidega alustati juba 2017. aastal ning käesolevaks hetkeks oli see jõudmas lõppfaasi.

Inspiratsiooni vanglate jaoks sai siseminister väidetavalt Austraaliast, kus ühes Canberra vanglas nägi ta kinnipeetavaid küpsetamas šašlõkki ning kus vangivalvurid lubasid ka abieluvisiite privaatsetesse ruumidesse.

Ministri sõnul aitaks tasuliste vanglaruumide olemasolu samuti maksta riigi taristu ehitamise projektide eest, vahendab Phnompenh Post.

Plaanist loobumise põhjusena toodi välja vähene kogemus sellise vanglasüsteemi majandamisel.

Ministeeriumi pressiesindaja väitis, et avalik pahameel plaani osas ei mõjutanud sellest loobumist. Ta ütles, et need ruumid said nüüd uue eesmärgi – majutamaks kinnipeetavaid, kes ei ole veel kohtuotsust saanud.

Kambodža vanglad on kurikuulsalt ülerahvastatud ning kinnipeetavad peavad tihti maksma baasmugavuste eest.

Vangla tiib, mida kutsuti informaalselt ka hotelliks, oli mõeldud kuni 400-le vangile ning oleks pakkunud ruumikamaid lahendusi kui teistes vanglatiivad.

Rahvusvahelised inimõiguste monitoorimise organisatsioonid kritiseerisid seda plaani, tuues välja, et see tekitab diskrimineerimise kinnipeetavate vahel rikkuse järgi.

Majanduslik ebavõrdsus kinnipeetavate vahel

Kambodža inimõiguste edendamise ja kaitse organisatsioon Licadho on samuti tugevalt kritiseerinud seda plaani.

«Kinnipeetavad, kes on vangi pandud samade rikkumiste eest ja omavad raha, saavad elada VIP vangikongides, samal ajal kui need, kellel ei ole raha, peavad elama ülerahvastatud ruumides», ütles Licadho liige Am Sam Ath.

Vaatamata VIP vangikongidest loobumisele, on juba nüüd võimalik rikkamatel kinnipeetavatel lubada endale luksusi. Licadho 2015. aasta raportis toodi välja, et 18 vanglat lubasid kinnipeetavatel maksta paremate ruumide, alkoholi ja prostituutide eest.

Riigi toetus kinnipeetavatele on väike. Raport väidab, et valitsus eraldab vaid 0,7 dollarit igale kinnipeetavale toidu jaoks päevas ning vett on tihti ohtlik juua, kui seda üldse on. «Mõned vangid saavad vaid viis liitrit vett päevas pesemiseks ja joomiseks», on rapordis kirjas.