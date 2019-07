Juncker selgitas Simsonile algse vastuseisu põhjuseid

«Ta tõi välja selle, et kuna olemasolev komisjon on oma tööd lõpetamas ja uusi algatusi pole, siis võimalus, et mõni liikmesriik esitab kellegi ainult neljaks kuuks, ei anna just väga suurt lisakvaliteeti, küll aga annab selle nelja kuu töökogemusega volinikule kogu ülejäänud eluks sotsiaalgarantiid, mida ta pidas koormaks ELi maksumaksjale,» rääkis Simson.

«Aga ta ütles ka, et see pole minu puhul tähtis, sest talle on kinnitatud, et ma olen Eesti kandidaat ka järgmisele presidendile kaalumiseks,» lisas Simson. See tähendab, et Euroopa Komisjoni juhi poolest on Eesti uuel volinikukandidaadil roheline tuli liikuda edasi kuulamisele Euroopa Parlamenti.