Soome uued liikluskaamerad suudavad mõõta isegi rehvisügavust

Kaamera pildikvaliteet on maailmatasemel ning Soome politsei liiklusjärelevalvekeskuse juhataja, ülemkomissar Dennis Pastersteini sõnul näeb nägusid uute kiiruskaamerate tehtud piltide pealt sama hästi kui passipiltidelt.

Kaamerate pildikvaliteet pidavat olema HD-tasemel ning võimaldavat pildilt selgeks teha nii seda, kas kantakse turvatööd, kui ka rehvimustri sügavust. Algul tekitas palju elevust info, et uued kaamerad mõõdavad kiirust 150 meetri pealt. Tegelikult see aga nii ei ole – kaamerad teevad pilti sama kaugelt 30-40 meetri kauguselt.

Kaameraid katsetati selle aasta kevade ja suve vahel ning tootsid loodetud tulemust. Uute kaamerate kasutuselevõttu kiirendas liiklusseaduse täiendamine, mis lubab Soome politseil peale kiiruseületamise kaamerapildi põhjal nüüd ka muude rikkumiste eest autojuhte karistada. See eeldab aga seda, et kaamera pildilt on rikkumine piisavalt hästi näha.

Pastersteini sõnul rehvimustri sügavuse nägemine näitab seda, kuid täpsed uued kaamerad on. Soome liiklusseaduse kohaselt on soovitatav suverehvide rehvimustri sügavus 1,6 millimeetrit. Soome Liiklusohutuskeskuse järgi on uute suverehvide kulumispind keskmiselt kaheksa millimeetrit.

Rehvimustri sügavuse järgi ei hakata aga kohe trahvima. Pastersteini väitel peaks autorehvid olema praktiliselt slickid, et pildi põhjal õnnestuks ära määrata rehvimustri sügavus. Pigem on näitab see, et kaameratega võib hinnata rehvisügavust seda, kui täpsed uued kaamerad on.

Uued kaamerad suudavad jälgida aega, kiirust, kaugust, suunda ja sõidurida kogu selle aja, kui masin on kaamera vaateväljas. Uusi kaameraid ei saa petta isegi rida vahetades, kuna need suudavad jälgida mitmeid sõidukeid ja kuni kolme sõidurada üheaegselt.

Uute liikluskaamerate kasutuselevõtt pidi algama juba aprillis, kuid hilinemise tõttu lootis Soome politsei hakata neid kasutusele võtma peale jaanipäeva. Uute kaamerapostide paigaldamisega loodetakse valmis saada kooliaasta alguseks ehk augustiks.