Leedulane sai kõrge NATO koha

Jeglinskas asub NATOs tööle oktoobris. 2013. aastast on sellel kohal ameeriklane Wayne J. Bush. Jeglinskasest saab koos selle vahetusega ka ühtlasi ainus NATO kaheksast abipeasekretärist, kes ei esinda alliansi 29 liikmesriigist seitset suurimat.

Jeglinskas on sündinud 1979. aasta 22. aprillil Kaunases. Tal on bakalaureusekraad politoloogias ja arvutiteaduses West Pointi sõjaväeakadeemiast, Georgetowni ülikooli magistrikraad julgeoleku-uuringuis ning strateegia ja rahanduse magister Columbia ülikoolist. Lisaks on ta ka Leedu reservohvitser.