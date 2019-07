Hiinas toob õhureostus inimesed tänavatele

Jaama rajamine oli vastuoluline seetõttu, et seda kavatseti rajada elamurajoonide lähedale, kus asus ka kaks koolihoonet. Prügipõletusjaamad paiskavad õhku mürgiseid kemikaale, mis on põhjustavad mitmeid hingamisteedega seotud haigusi ning vähki.

Prügist on saanud üks suurimaid Hiina väljakutseid keskkonna vallas ning suurimad linnad on tihti ümbritsetud kilomeetrite pikkuste prügimägedega, vahendab Reuters.

Prügi põletamine on üks lahendus, mida Hiinas probleemi lahendamiseks tihti kasutatakse. Näiteks 2017. aasta poliitikadokumendis plaanis Peking kulutada 29 miljardit dollarit viie-aastasel perioodil, et kahekordistada oma prügipõletusvõimekust, vahendab Reuters.

Prügi põletamise on kaasnähuks on aga õhu- ja veereostus, mis põhjustab tõsiseid haigusi inimestes, kes mürgitatud õhku sisse hingavad. Kõige tõsisem on see probleem kesk-Hiinas, kus esineb ka kõige rohkem meeleavaldusi reostust juurde tekitavate jaamade rajamisel.