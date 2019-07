Siberi Instagrami kasutajad teevad mürgise järve ääres Maldiivi-selfisid

Rannariietes modellid käivad järves poseerimas, hoolimata energiafirma SNG hoiatustest, et selle erksad värvid on tingitud inimestele kahjulikest kaltsiumisooladest ja teistest metallioksiididest.

Hoiatusmärke trotsides jätkavad fotograafid seal Instagrami laikide tagaajamist.

«Lööve on juba läinud, kuid ma ei soovitaks vett maitsta,» ütles Aleksei Tšerenkov, kes poseeris järvel kummist ükssarvikul.

«Ma läksin sinna kauni pildi jaoks. Meie linn on hall ja see on üks käeulatuses olevaid ilusaid paiku,» ütles ta AFP-le.

Tšerenkovi sõnul mingit valvet seal ei ole ja järv tõmbab nädalavahetuseti ligi palju külastajaid. «Osa inimesi käivad seal ka grillimas,» tõi ta välja.

Fotograaf Jekaterina Aksjutina käis järve ääres klientidega – paarikesega, kes poseerisid romantiliste piltide tarvis pulmarõivais.

«See oli nendele oluline tähtpäev ja nad palusid seal fotosessiooni teha,» selgitas ta.

«Keegi ei läinud ujuma ega katsunud vett, me teame, et see võib ohtlik olla,» lisas piltnik.