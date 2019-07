Hunt, Freeland ja Clooney: demokraatia kaitsmiseks tuleb kaitsta ajakirjanikke

Ühendkuningriigi ja Kanada välisministeeriumi eestvedamisele korraldatud kahepäevasel üleilmsel konverentsil meediavabaduse kaitseks (Defend Media Freedom 2019) rõhutas Briti välisminister ja praegu ühtlasi ka aktiivset kampaaniat Konservatiivse partei esimehe ja seega riigi peaministri kohale tegev Jeremy Hunt, et meediavabadus pole midagi läänele omast, vaid see on universaalne väärtus.

«Oma parimas vormis, vaba meedia korraga kaitseb ühiskonda võimu kuritarvitamise eest ja aitab päästa valla riigi täielikku potentsiaali,» lausus ta oma sõnavõtus eile. «Kõige tugevamad garantiid võimu tumedama poole tõrjumisel on aruandekohutust ja järelevalve – ning vähesed institutsioonid täidavad seda rolli mõjusamalt kui vaba ajakirjandus.»

Hunt lisas, et poliitikuna peab ta tihti arvestama, et talle ei meeldi, mida temast kirjutatakse, kuid tark poliitik kohtleb tema sõnul ajakirjandust kui kriitilist sõpra. «Meie ametnikud ütlevad, mida me tahame kuulda. Ajakirjandus ütleb meile, mida meil on vaja kuulda, pakkudes ilustamata tõde kas me tahame seda või ei,» sõnas ta.

Tänasel paneelarutelul kordas sama mõtet ka tema Kanada kolleeg, endine ajakirjanik Chrystia Freeland.