Päästjad leidsid Holstre järve uppunud mehe

Häirekeskus sai kolmapäeval kell 21.45 teate, et Viljandi vallas Holstre külas läks mees Holstre järve ujuma ja vajus vee alla.

Päästjad hoiatavad, et joobes ujuma minek on eluohtlik. Alkoholi tarvitanud inimene hindab oma võimeid üle, ei tunneta ohtu ning riskib oma elu ja tervisega. Igal aastal kaotab vees elu üle 40 inimese, kellest paljud on täies elujõus noored mehed.