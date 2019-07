USA võimud plaanivad suurhaarangut dokumentideta immigrantidele

Kõrged immigratsiooniametnikud ütlesid, et ICE-il on nimekirjas umbes miljon nime. Haarang on ametkonna sisepingete tõttu kaks nädalat edasi lükatud, kirjutas Times.

Ajalehe andmeil plaanitakse haarangut esialgu 2000 migrandipere vastu vähemalt kümnes linnas.

ICE on hankinud selle tarvis juba kohtumäärused, mis lubavad neil migrandid kiiresti riigist välja saata. Osa neist on Ühendriikides elanud üle kümne aasta.

USA kodakondsus- ja immigratsioonitalituse direktori kohusetäitja Ken Cuccinelli ütles kolmapäeval, et ICE-il on küll määrused umbes miljoni inimese kohta, kuid ametkonnal pole piisavalt jõudu, et nii paljusid taga ajada.

«Need tulevad kindlasti,» ütles Cuccinelli ajakirjanikele Valges Majas haarangute kohta.

«On umbes miljon inimest siin riigis, kelle kohta on väljasaatmismäärused. Loomulikult sellise hulga järele ICE praegu ei lähe. Aga just nii palju inimesi on asjakohased menetlusahelad läbinud ,» rääkis ta.