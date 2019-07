Trump ägestas vastasseisu sotsiaalmeediahiidudega

Valges Majas toimunud sotsiaalmeedia «tippkohtumisel» osalesid konservatiividest aktivistid, kelle tegemisi sotsiaalmeedias on firmad piiranud. Firmasid, keda selles süüdistatakse, Trump istungile ei kutsunud.

Presidendi sõnul kutsub ta need firmad eelseisvatel nädalatel selleteemalisele «suurele kohtumisele ning tõelisele vestlusele».

Oma toetajatega rääkides kordas Trump seisukohta poliitilisest kallutatusest ning väitis, et sotsiaalplatvormid on mõned aktivistid kas blokeerinud või piiranud nende avaldusi.

Ühtegi konkreetset ettepanekut ta ei esitanud, kuid ütles, et andis oma valitsusele korralduse uurida kõiki seadusandlikke viise ameeriklaste sõnavabaduse kaitsmiseks.

President kasutas sündmusel võimalust ja nurises viisi pärast, kuidas suured tehnoloogiafirmad on teda kohelnud. Samas kiitis ta ka mõndi parempoolsete salvavamaid hääli, mis aitavad tal oma tuumikvalijaid innustada.

«Mõned teist on seal väljas,» ütles ta neile. «See on geniaalne, aga seal on asi halb.»