Mussoonvihmad sundisid Myanmari põgenikke taaskord kodudest pagema

Kui lausvihm sel nädalal Kagu-Bangladeshi jõudis olid Hafiz Ullah ja tema perekond sunnitud oma bambusest ja ehituskilest meisterdatud onni maha jätma ning varjuma lähedal asuvasse kooli.

Myanmari Rohingya pagulased kaotasid tulvavees pea kõik oma maise vara. «Kõik meie asjad on rikutud. Me peame nüüd elama pimeduses. Ma kaotasin oma valgusti ja selle aku,» ütles Ullah’i abikaasa Kawser.

Kuueliikmeline pagulaspere kaotas enamik oma hädavajalikest tarvetest. Tulvavesi hävitas pagulaspere külmkapi ning pliidi.

«Me ei saa süüa teha, sest meie pliit on katki. Meil ei ole nüüd süüa, ehk me ei saa oma lapsi toita. Nad ei saa ka piisavalt juua, sest üleujutuste tõttu ei saa välja vee järele minna,» ütles Haifz Ullah.

Ullah'i lapsed olid juba enne üleujutusi alatoidetud ning haiged. «Mu lapsed on palavikus, aga meil ei ole ravimeid. Me vireleme vaesuses,» ütles Kawser.

Hafiz ja tema perekond moodustavad vaid väikese osa ülerahvastatud pagulaslaagris elavast miljonist Rohingya moslemist, kellest enamus põgenes Myanamari sõjaväe eest 2017. aastal. ÜRO on verevalamist nimetanud genotsiidiks, kuid Mynamari valitsus eitab neid süüdistusi.

Üleujutused muudavad juba niigi kriitilist olukorda põgenikelaagris veelgi keerulisemaks. Sadu pagulaste ehitatud onne on juba kokku varisenud. Üleujutused on mõjutanud umbes 4000 põgeniku igapäeva elu, paljud neist on pagenud ajutistesse varjupaikadesse.

UNICEFi andmetel on kaks poissi ujutustes uppunud ning mitmeid teisi on vigastada saanud.

Mussoonvihmade tõttu on Kagu-Bangladeshi juurdepääsuteed mudased või üle ujutatud. FOTO: Dar Yasin / AP / Scanpix

Abiagentuuride andmetel ei ole ligi 60 000 laagris elaval lapsel võimalik koolis käia, sest tulvavete tõttu on koolid suletud. Ujutuste tõttu on suletud ka juurdepääsuteed, meditsiinikeskused ja erinevad abipunktid.

«Teed on väga mudased ning inimestel ei ole võimalik abipunktidesse jõuda ning lapsed ei saa koolis käia. Laager on ülerahvastatud ning eluolud on kehvad,» ütles UNICEFi pagulaslaagri hädaabijuht Berta Travieso.

Abiagentuurid on suurendanud oma kohalolekut, et ennetada vees levivate haiguste levikut.

Bangladeshi välisministri Shahidul Hague sõnul on riik koostöös ÜROga valmis tagajärgedega tegelema. Ta lisas, et peaminister Hasina Wazed on alati Rohingya põgenike eest hoolt kandnud.

Hullem on praeguseks möödas, kuid tuleval nädalal ennustatakse juba järgmist paduvihma. Mussoonivihmad kimbutavad Lõuna-Aasia riike kuni oktoobrini.

Rohingya põgenik Hafiz Ullah ütles, et tema prioriteet on oma perekonna kodu korda teha, et nad saaksid koju naasta.