Poola president: oleme Leedu uue riigipeaga mõlemad konservatiivid

«Niipalju kui mina tean, siis meie vaated paljudele asjadele on sarnased, sealhulgas traditsioonide austamine. Niipalju kui mina tean, on härra president rohkem konservatiivne poliitik, ning minu lähenemine meid ümbritsevale on samuti rohkem konservatiivne,» lausus Duda.