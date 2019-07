Türgi sai Venemaalt kätte õhutõrjesüsteemi S-400 esimese partii

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles pärast juunikuist kohtumist Trumpiga, et Ankarat S-400 ostmise tõttu sanktsioonid ei ähvarda. Pentagon oli eelnevalt ametlikult hoiatanud, et kui Türgi 31. juuliks Vene raketitarnest ei loobu, kõrvaldatakse see F-35 varghävitajate programmist.

USA ametiisikud kardavad, et Venemaa kasutab S-400 paigutamist Türki selleks, et lihvida süsteemi oskusi lääneriikide lennukite allatulistamisel.

Türgi on keeldunud alistumast USA survele, öeldes, et raketiost Venemaalt on riikliku suveräänsuse küsimus. Kriitikute hinnangul tähendab see, et Türgi libiseb lähemale Moskva mõjusfäärile.