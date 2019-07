Modernse maja võtmesõna: isolatsioon

– Mainisite tuleohutust…

Me ei pruugi seda küll alati märgata, kuid meie elukeskkond muutub väga kiiresti. Looduslikud materjalid asendatakse sünteetiliste polümeertoodetega – nt linast kardinate asemel on nailon ja kapron; ka enamus rõivaist ei ole valmistatud naturaalsetest materjalidest, rääkimata mööblist, lauanõudest või seadmetest. Euroopa Tuleohutusorganisatsiooni (FSEU) andmetel oli 1950ndatel aastatel keskmine aeg tule süttimise ja leekide järsu leviku vahel 15 minutit. 25 aasta möödudes oli FSEU andmetel see aeg kahanenud 5 minutini ning tänapäeval võib tuli levida teatud tingimustel 3 minutiga.

Isolatsioonimaterjalid on harva tulekahju põhjustajateks, kuid tuleohutust silmas pidades on hea teada, mil määral saab vähendada tulekahju riske ja tagajärgi. Me ei halvenda hoone tulekindlust, kui kasutame tulekindlaid isolatsioonimaterjale. Tulekahjul aitab aga kiiremini levida süttivate materjalide kasutamine. Aeg on tulekahju puhul kriitilise tähtsusega. Kui palju aega on inimeste ja materiaalse vara päästmiseks ning kui palju aega on tulekahju leviku tõkestamiseks – need on peamised küsimused.

– Kas kivim põleb? Nagu juba mainisin, on kivivill tehtud kivimitest, nii et see on looduselt saadud kingitus, mis ei põle ja kuulub A1 või A2-s1,d0 klassi. Tasub meeles pidada, et telliskivi- või kortermaja isolatsioonita seinad on samuti tulekindlad ning kuuluvad A1 klassi. Tuletundlikkuse ja euroklassi kategooria muutub madalamaks, kui seinte isolatsiooniks on kasutatud süttivaid materjale.

Mineraalvill vastab kõrgeimatele euroklassi tulepüsivusnormidele, olles tulepüsiv kuni 1.000oC juures. See jätab inimestele aega ohutuks evakueerimiseks. Tänu eelmainitud omadustele kasutatakse mineraalvilla äärmuslikes tingimuses ja ka meretööstuses ning energiatootmises.

– Küsimus veel ühe „haiguse“ kohta, mille käes inimkond vaevleb - müra. Kas mineraalvill kui soojutusmaterjal võiks aidata seda küsimust lahendada?

– Mitte ainult ei või, vaid see annab juba praegu suure panuse probleemi lahendamiseks. Müra mõjub inimestele halvasti, häirib puhkeaega ja segab töötegemist. Uuringud on muuseas näidanud, et käesoleval sajandil on mürareostus suurenenud ligikaudu 10 detsibelli ja inimkõrv kuuleb seda kaks korda valjemini.

Kõik me teame, et enamik inimesi veedavad suurema osa ajast siseruumides. Niisiis on oluline kaitsta neid nii hoone seest kui väljast tuleva müra eest. Mürareostuse ja ruumide akustika projekteerimisel tuleb kasutada müra vähendamise ja müraisolatsiooni lahedusi.

Kivivill PAROC on poorne materjal, mida sageli kasutatakse mitmekihilistes konstruktsioonides. Fassaadide ja katuste ehitamisel kasutatav kivivill PAROC kaitseb siseruume välise müra eest. Lisaks vähendab see hoonesisest müra, kui seda kasutatakse vaheseinte ja lagede ehitamisel.

– Ehitised on mõeldud kestma aastakümneid. Mis on kivivilla eluiga?

– Vastan jällegi küsimusega. Mis on kivi eluiga? Nagu ütlesin, tehakse kivivilla kivimitest. Niisiis püsib see sama kaua nagu hoonegi. Samuti ei muutu ükski selle omadustest hoone kasutusaja jooksul. Mineraalvill on isolatsioonimaterjal, mis vastab nii tänapäevastele kui tulevikunormidele.

Kivivillast rääkides ei pea me üldjuhul silmas ühtainsat materjali, vaid kogu hoonet või selle ehituslikku vastupidavust. Siin põimuvadki kõik kivivilla omadused. Veeauru läbilaskvus, vormipüsivus, tuletundlikkus ja soojuslikud omadused on lahendused, mis on läbi proovitud nii ajas kui põhjamaises kliimas.