New Yorgis puhkesid Taiwani presidendi visiidi tõttu kaklused

Tsai veedab New Yorgis kaks päeva ja sõidab siis kohtuma Taiwani diplomaatiliste liitlastega Kariibidel.

Tavaliselt mõne riigipea visiit Ühendriikides tüli ei too, kuid Taiwan on ebatavalises diplomaatilises olukorras. Kuigi riik on 70 aastat iseseisev olnud, ei tunnusta seda suurem osa rahvusvahelisest kogukonnast, nende seas ka USA, mis hakkas 1979. aastal Hiina riigina tunnutama Taipei asemel Pekingit.