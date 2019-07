Oulus mõisteti vangi kaks järjekordset vägistajat

1993. aastal sündinud Qayssar Mohsin Sbahi Aldhulaiein mõisteti süüdi lapse jõhkras seksuaalses ärakasutamises, jõhkras vägistamises ning kehaliste vigastuse tekitamises. Talle määrati nelja aasta pikkune reaalne vanglakaristus.

Lisaks temale pandi neljaks aastaks ja kaheks kuuks vangi 1985. aastal sündinud Abdo Ibrahim Ahmed, keda süüdistati lapse jõhkras seksuaalses ärakasutamises, jõhkras vägistamises ja lapsporno omamises.

Nüüdseks on vangi mõistetud kaheksa välismaa taustaga meest, kes kannavad karistusi kahest aastast kuni nelja aasta ja kuue kuuni. Nad mõisteti vangi lapse jõhkra seksuaalse ärakasutamise, seksuaalsete kavatsustega meelitamise ning jõhkra vägistamise eest.

Lapi ülikooli kriminaalõiguse emeriitprofessori Terttu Utriaineni sõnul on vägistajatele mõistetud karistused suhteliselt leebed, kuid need on ilmselt karmistumas. Praegu võivad süüdimõistetud pääseda vabadusse pärast poolt vangistuses oldud aega, kui neil ei ole varasemaid karistusi. Soome kodakondsuseta süüdimõistetud võidakse ka riigist välja saata.

Oulu vägistamisi hakkas politsei uurima eelmise aasta suvel. Utriaineni sõnul on harukordne, et ohver oli üks, aga süüdlasi mitu. Kohus võttis arvesse seda, et ohver oli alaealine ning tal polnud võimet teha täiskasvanulikke otsuseid - seetõttu lasub süü vaid süüdimõistetutel.

Soome politsei teatel on kõik kaheksa süüdimõistetut Soome tulnud pagulased või asüülitaotlejad. Osal neist on Soome kodakondsus.

Kuigi seksuaalkuritegude laine on Soomes harukordne, ei ole see Terttu Utriaineni sõnul maailmas ainulaadne. Samasugune olukord oli Rootsis 1970ndatel, kui riiki saabus palju välistööjõudu. «Immigratsioon andis eriti tunda seksuaalkuritegude puhul,» nentis Utriainen.