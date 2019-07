Kasahstanis nõuavad meeleavaldajad Xinjiangi aktivisti vabastamist

Kümneid inimesi tuli Almatõs tänavatele nõudmisega, et vabastataks aktivist, kes on paljastanud Hiina keskvalitsuse tegevust Xinjiangi regioonis. Serikzhan Bilash, kelle vabastamist nõuti, peeti kinni selle aasta 10. märtsil, süüdistatuna vihakuritegudes.

Meeleavaldajad kutsusid täna president Qasym-Zhomart Toqaevi sekkuma, et riik loobuks süüdistustest Serikzhan Bilashi vastu.

Protesteerijatel olid käes sildid, kus oli kirjas «Serikzhan on rahvuskangelane» ja «Serikzhani hirmutamine tähendab kõikide kasahhide hirmutamist».

Bilash, kes on Atazhurt Eriktileri (Isamaa vabatahtlikud) grupi juhiks, on alates kinnipidamisest olnud koduarestis Nur-Sultanis.

Bilashi organisatsioon dokumenteeris inimeste kogemusi, kes olid põgenenud Xinjiangi provintsist Kasahstani. Vaatamata kinnipidamisele, ütles Bilash, et organisatsioon jätkab etniliste kasahhide õiguste kaitsmist.

Bilash on sündinud samuti Xinjiangi regioonis Hiinas, kuid on nüüd Kasahstani kodanik. Xinjiangi regioon Hiinas on piiri peal Kasahstani riigiga.