«Terroristlikke laagreid ja väljaõppekeskusi on rünnatud alates kolmapäevast» rakettide, droonide ja suurtükkidega, ütles revolutsioonikaart avalduses, mis edastati nende ametlikul veebiküljel Sepahnews.

Avalduses ei öeldud rünnatud rühmituse nime, kuid märgiti, et see on teinud jõupingutusi «julgeoleku häirimiseks Iraanis».