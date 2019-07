Soomes peeti esimesed heavy metal kudumise MM-võistlused

Lavanimesid nagu Woolfumes, Bunny Bandit ja 9" Needles kandvatel osalejatel oli lihtne eesmärk: näidata oma kudumisoskust samal ajal heavy metal muusika taustal kõige ägedamal võimalikul moel tantsu vihtudes.

«See on jabur, aga see on nii lõbus,» ütles Šotimaalt kohale tulnud inseneriteaduse doktorant Heather McLaren. «Kui ma nägin heavy metali ja kudumise kombinatsiooni, mõtlesin ma, et 'see on minu nišš.'»

Meistrivõistlus leidis aset Joensuu väikelinnas Vene piiri lähistel. Esitusi kogunes vaatama umbes 200 inimest, nende seas pered väikelastega, aga ka vanainimesed.

Kuigi heavy metali ja kudumise sobitamine ei pruugi näida enesestmõistetav, siis korraldajad märkisid, et see on sarnane teistele Soome spordivõistlustele. Nende seas meistrivõistlused õhukitarris, rabajalgpallis ja naistekandmises.

«Meil on nii pimedad ja pikad talved,» ütles üks ürituse korraldajatest Mari Karjalainen. «See annab meile palju aega teha plaane lühikeseks suveks ja tulla lagedale tobedate ideedega.»

Meistrivõistlusel osalesid võistlejad üheksast riigist, nende seas USA-st, Jaapanist ja Venemaalt.

Lõpuks osutus võitjaks Jaapani viieliikmeline võistkond Giga Body Metal, kelle esitus sisaldas sumomaadlejaid ja kimonos meesterahvast.

«See on hea viis end vabaks lasta,» ütles 35-aastane medõde Elise Schut USA-st, kes esines koos oma 71-aastase ema ja 64-aastase peretuttava Beth Eversoniga. Viimane lisas, et «kudumine on väga meditatiivne tegevus, aga nüüd on see energiline ja paneb südame puperdama.»