USA president kuulutas New Orleansile läheneva tormi tõttu välja eriolukorra

Torm peaks reedel või laupäeval paisuma orkaaniks ja jõudma Louisiana osariigi rannikuni, kuid see on juba praegu toonud linnas suuri üleujutusi, teatas riiklik orkaanikeskus (NHC).

Louisianasse on saadetud 3000 rahvuskaardi lisasõdurit, kes koos kõikide teiste päästjatega on mitmel pool valmisolekus. Varutud on muu hulgas joogivett ja toiduaineid,

"Meie kõrgeim prioriteet on endiselt elu ja turvalisuse säilitamine. Nende asjaolude valguses ei tule mingeid immigratsioonitõrje algatusi, mis puudutavad tormiga seotud evakueerimist ja varjumist. Väljaarvatud juhul, kui on tõsine avaliku julgeoleku oht," teatas agentuur.

"Minu mureks on, et see saab olema uus Katrina," ütles New Orleansis restorani pidav Donald Wells.