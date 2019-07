Türki saabus teist päeva järjest Vene õhutõrjesüsteemi komponente

Türgi kaitseministeerium teatas Twitteris neljandast Vene kaubalennukist, mis saabus pealinna Ankara lähistel Murtedi õhuväebaasi. Eile teatas ministeerium, et S-400 komponendid on hakanud Türki jõudma.

USA on korduvalt ähvardanud, et kehtestab sanktsioonid oma NATO liitlase Türgi suhtes ning peatab Türgiga F-35 varghävitajate programmi, kui Ankara ei loobu kavast osta Vene õhutõrjesüsteeme. Türgi pole USA survele allunud ning rõhutab, et kaitsevarustuse ostmine on riigi suveräänne küsimus.