Sakslased peavad Merkeli värinahooge tema eraasjaks

Lehe Augsburger Allgemeine avaldatud küsitlusest selgus, et küsitletutest 59 protsendi hinnangul on Merkelit viimasel kuul kolm korda avalikel üritustel tabanud värinahood Merkeli eraeluline asi.

Enamik küsitletutest, kes enda sõnul toetavad Merkeli konservatiivset Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU), ning enamik sotsiaaldemokraate ja rohelisi arvas, et värinahood on Merkeli eraasi.

Erakondade toetajate lõikes olid Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetajad ainsad, kelle enamus arvas, et Merkeli tervis on avalik huvi.

Merkeli on avalikel üritustel kontrollimatult vappunud viimase kuu jooksul kolm korda ning sel nädalal jäi ta Berliinis ühel tseremoonial hümnide mängimise ajaks istuma. Merkel aga rõhutab, et tema endaga on kõik hästi.