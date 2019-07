Vatikanis kaduma läinud tüdruku mõistatus võttis uue pöörde

Vatikan kangutas neljapäeval Saksa ordu kolledži surnuaias lahti ka kahe 19. sajandi Saksa printsessi hauakambrid lootuses, et nad leiavad kadunud Emanuela Orlandi säilmed. Tema pere oli saanud vihje, et tüdruku säilmed asuvad printsesside hauakambris.

Need lootused aga purunesid, kui selgus, et hauakambrid olid täiesti tühjad. Sellega tekkis uus mõistatus, et kuhu surnud printsessid kadusid.

Vatikan ütles tollal, et 1800. aastatel ja ka hiljem ehitati ümber nii kolledži hoone kui ka Peetri kiriku juures asuv surnuaed. Vatikan lisas, et asja tuleb rohkem uurida.

Laupäeval teatas Vatikani pressiesindaja Alessandro Gisotti, et need uurimised keskendusid hauakambritega külgnevatele aladele ning kolledži alal oleva sillutise alt leiti kaks luukambrit, mida kattis kivist kaevuluuk.

Tema sõnul pandi ala pärast leidu kohe kinni ning see avatakse kohtumeditsiini ekspertide juuresolekul 20. juulil.

Gisotti lisas, et luud asusid printsesside hauakambrist mõne meetri taga suurest kivist välja uuristatud kahes augus, mida kattis vana kivi. Ala on nüüd tehniliselt osa kolledžihoonest, sest hoone laiendati osaliselt surnuaia alale.

Viimati muudeti kolledži hoonet 1960. ja 1970. aastatel. Orlandi läks kaduma 1983. aastal.

Ta kadus pärast lahkumist oma pere korterist Vatikanis, kui ta oli teel Roomasse muusikatundi. Tema isa oli Püha Tooli tavatöötaja.

Tüdrukuga juhtunu on üks Vatikani kõige püsivamaid mõistatusi, mida hoiavad elus Itaalia meedia ning tema venna tõeotsingud. Aastate jooksul on tema kadumist seostatud peaaegu kõigega, kaasa arvatud paavst Johannes Paulus II mõrvamise plaaniga ning Vatikani panga ja Rooma kuritegeliku allmaailma sidemetega.

Viimane suurem pööre toimus 2012. aastal, kui politsei kaevas ühest Rooma kirikust välja ühe väidetava maffialiikme surnukeha, sest lootis temaga koos leida ka Orlandi säilmed. Otsing lõppes edutult.

Eelmisel aastal leiti inimluid Roomas asuva Vatikani saatkonna alt. Itaalia meedia arvas kohe, et tõenäoliselt leiti kas Orlandi või ühe teise umbes samal ajal kaduma läinud tüdruku säilmed. Luude uurimisel aga selgus, et need kuulusid kõvasti varem elanud inimesele.

2017. aastal põhjustas Itaalia uuriv ajakirjanik sensatsiooni, kui avaldas viieleheküljelise dokumendi, mis oli varastatud ühest lukustatud Vatikani sahtlist. Dokumendis anti mõista, et Püha Tool oli Orlandi kadumisega seotud.

Vatikan nimetas dokumenti võltsinguks, kuid ta pole iial selgitanud, miks dokument nende sahtlis oli.

Väidetavalt kirjutas dokumendi üks kardinal ning sellesse olid kirjutatud summad, mis Orlandi ülalpidamiseks kulutati pärast tema kadumist.

Orlandi vend Pietro Orlandi on Vatikanilt pikalt nõudnud täielikku ligipääsu kogu infole, mis tal õe kadumisest on.