Torm Barry tugevnes USA-s maabumise eel orkaaniks

Barry tugevnes Saffir-Simpsoni skaalal esimese kategooria orkaaniks, sest kella 10 seisuga (Eesti aeg kell 18) oli tema püsituulte kiirus tõusnud 120 kilomeetrini tunnis ehk 33,3 meetrini sekundis, ütles riiklik orkaanikeskus.

Barry on Atlandi selleaastase orkaanihooaja esimene orkaan.

Tormi silm asub umbes 80 kilomeetri kaugusel Morgani linnast, mis asub osariigi suurimast linnast New Orleansist läänes. Torm liigub aeglaselt, umbes 10 kilomeetrit tunnis.

See tähendab, et orkaani maabumine on vaid tundide küsimus.

Orkaani äärealadel on aga tormi mõju juba tunda, sest USA Mehhiko lahe äärset rannikut räsib tugev tuul ja vihmasadu. Võimud hakkasid agaramalt inimesi evakueerima, lennufirmad tühistasid lende ning tulvaväravad löödi kinni.

Morganis on tänavad hüljatud. Atchafalaya jõgi ajab juba üle kallaste ning elupiirkondades lebavad tuule murtud puud. Kümned tuhanded on elektrita.

«See (orkaan) liigub valutekitavalt aeglaselt,» ütles riiklik meteoroloog Ben Schott telekanalile CNN. Ta rõhutas, et inimesed ei tohiks võtta seda orkaani kergekäeliselt.

«Kui teil pole kuhugi minna, siis jääge koju. Hoidke toimuval silm peal. Ärge pange end ohtlikesse olukordadesse.»

Kuna Barry kallab vihma mitmele lõunaosariigile, siis kuulutati mitmes kohas välja eriolukord, et tormiga tegelemiseks jaguks rohkem vahendeid.

Kuberner John Bel Edwardsi sõnul on New Orleans tormi üleelamiseks hästi valmistunud, kuid ta ärgitas inimesi valvsusele.

Orkaanikeskuse juht Ken Graham hoiatas ka veeuputuse eest sisemaal. «See pole ainult rannikusündmus.»

Paljude jaoks toob Barry endaga kaasa mälestusi 2005. aastal palju kahju tekitanud ning arvukalt inimesi tapnud orkaanist Katrina.

Tuhanded inimesed pakkisid asjad kokku ning jätsid oma majad maha kõrgemate piirkondade kasuks. Merepinnast madalamad piirkonnad nagu Plaquemines on vee all ning teede sulgemine on jätnud mõned kogukonnad omapäi.

New Orleansis üritavad elanikud ja ettevõtjad oma vara kaitsta akende kinnilöömisega ning liivakottidega.

Reede õhtul aga valitses linnas kohati peomeeleolu. Näiteks Bourboni tänaval liikunud elanikud ja turistid jõid orkaaninimelisi kokteile, hoidsid teineteisel käest kinni ja laulsid.

Laupäeval kutsus linnapea LaToya Cantrell inimesi järjekordselt ettevaatusele. Ta rõhutas: «Suur osa vihmast sajab alles pärast (orkaani) maabumist».

Ekspertide sõnul seisab Louisiana silmitsi asjaolude äärmiselt ohtlike kokkulangemisega.

Mississippi jõgi, mis on ajaloolise vihmasaju ja jõe ülemjooksul toimuvate üleujutuste pärast juba niigi vett täis, on New Orleansis juba pea 5,2 meetrit sügav. See on üleujutuste tasemest vaid pisut allpool.

Jõgede veetase peaks tipnema pisut alla 5,2 meetri, ütles USA ilmateenistus NOAA.

Senaator Bill Cassidy sõnul ütlesid maaväe insenerid talle, et nad on kindlad, et New Orleansi kaitsev kuue meetri kõrgune veesuunamise süsteem peab vastu.

«Valli ääre ja tulvavee ülemise ääre vahele jääb pool meetrit või meeter,» lausus Cassidy telekanalile Fox News.