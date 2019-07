Poola opositsioon lubab 2040. aastaks söest elektri tootmise lõpetada

«Me pole saar ning me pole ka teisel planeedil. Maailma kliima lagunemine kehtib samamoodi meile nagu ka kõigile teistele. Peame tegutsema,» ütles KO kaasliider Grzegorz Schetyna Varssavis liidu kongressil.

Süsi on Poola peamine energiaallikas. Riik toetub oma söekaevandustele, aga ka imporditud söele. Poola on üks Euroopa Liidu suurimaid süsinikuheitega riike.

Riiki 2015. aastast valitsev Seadus ja Õiglus (PiS) ütles eelmisel aastal, et kavatseb katta 2030. aastaks riigi elektrivajadusest söega 60 protsenti. Praegu on see 80 protsenti.