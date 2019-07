Austraaliat raputas tavatult pikalt kestnud maavärin

Pinnalähedase maavärina kese asus kümne kilomeetri sügavusel India ookeani all kohas, millest 203 kilomeetri kaugusel asub Austraalia loodeosa kuurortlinn Broome. Lisaks registreeriti ka 4,1-magnituudine järeltõuge.

Broome'i politseinik Neil Gordon ütles, et maavärin raputas linna üle minuti.

Ringhääling ABC sõnul on tulnud teateid väikesest kahjust, kuid mitte inimohvritest.

Sotsiaalmeediasse riputatud videotest on näha vappuvaid autosid ja hooneid ning riiulitelt maha paiskuvaid toiduaineid. Mõned elanikd teatasid väikesest ärikahjust, kirjutas uudisteagentuur Reuters.

"Meil oli Broome'is just maavärin," kirjutas üks linnaelanik Twitteris. "Kogu maja vappus ja see kestis igaviku. Ma pole midagi sellist varem kogenud - see oli üsna uskumatu."