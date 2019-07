Aeg on toit toitu sisse tagasi tuua, usub tippkokk Peeter Pihel

Peakokk ise vastas sellele kuuldusele nii: «See on väga ilusti öelnud. Eks me püüagi seal restoranis teha väga lihtsaid asju – neli, viis asja taldrikul - ja tõesti seda sitsi, satsi, geeli ja vahtu meie taldrikutel ei ole.»

«Aga eks inimesed ikkagi ise teevad valiku ja loomulikult päris «finne dining» restoranis (mille hulka ta oma uut restorani ei arva) seda lugu ja storyt on palju rohkem ja eks see kuidas sa toitu esitled, see käib asjaga kaasas,» rääkis Pihel. Ja vahel on tema arvates ka «fine dining» ja toiduga… eputaminegi oma kohal.

Saates rääkis Pihel ka Eestis tekkinud küsimustest selle kohta, kas toit, mis meie põllumeestelt tuleb, on alati mahetoit, kas meie põllupidajat saab alati uskuda, et ta väetisi ja kemikaale ei kasutagi. Enamasti saab, usub tippkokk. «Eesti on veel ausaid põllumehi ja hea ja kvaliteetne tooraine on täiesti saadaval, nii et ei tasu seda maasikalugu liialt nagu esile tõmmata või kontsekstist välja rebida ka,» rõhutas Pihel.