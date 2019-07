Hetke kiireim HIV-epideemia möllab Venemaal

Lõuna-Aafrika Vabariigis lokkas veel selle sajandi alguses laialdane aidsieitus, kus kas väideti, et sellist tõbe pole üldse olemas või siis saab ta taimedega terveks ravida. Tänaseks on LAVi valitsus hakanud teemat tõsiselt võtma ja pingutab kogu hingest, et umbes iga 5.-6. nende elanikku puudutava viiruse levikule piir panna.