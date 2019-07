Trump käskis mõnel naiskongresmenil minna tagasi sinna, kust nad tulid

Tegemist on viimasega vastuoluliste kommentaaride reas Trumpi poolt, kes on varem Aafrika riike väidetavalt sitaaukudeks (shithole) nimetanud ja rääkinud dokumentideta migrantide invasioonist.

Nende seas on Alexandria Ocasio-Cortez New Yorgist, Ilhan Omar Minnesotast ja Rashida Tlaib Michiganist.

Trump ei öelnud, kellele ta vihjab, kuid märkis, et nad on «algselt tulnud riikidest, mille valitsused kujutavad endast täielikku ja totaalset katastroofi, kõige halvemat, korrumpeerunumat ja saamatumat ükskõik, kus maailmas.»

Ta süüdistas neid naisi selles, et need üritavad «raevukalt õpetada maailma suurima ja võimsaima riigi USA inimesi õpetada, kuidas tuleb meie valitsust juhtida.»

New Yorgis sündinud Ocasio-Cortezi esivanemad on pärit USA territooriumilt Puerto Ricost. Detroidis sündinud Tlaib on esimene kongressi valitud palestiina päritolu ameeriklane. Lapsena sõjast haaratud Somaaliast Ühendriikidesse saabunud Omar aga on esimene mustanahaline mosleminaine kongressis.