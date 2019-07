Hiinas peeti kinni uimastikuriteos süüdistatav kanadalane

Hiina ja Kanada suhted on pingelised seoses Hiina tehnoloogiahiiu Huawei fiunantsjuhi Meng Wanzhou vahistamisega Kanadas USA väljaandmistaotluse alusel.

«Shandongi provintsi avaliku julgeoleku amet pidas hiljuti seoses uimastisüüteoga kinni mitu välistudengit,» ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Geng Shuang. «Nende seas on üks Kanada kodanik.»

Geng lisas, et juhtum on uurimisjärgus ning kinni peetud välistudengite riikide saatkondi on teavitatud.