Laupäeval peetakse Paldiski sünnipäeva

Väärikas tähtpäev on sisustatud tiheda programmiga. Kogu päeva saab linnapargis kaubelda laadal, toimuvad grillimise meistrivõistlused, saab osa võtta sportmängudest. Põnevat tegevust pakub Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum, avatud on linna kirikud, Eesti õhuvägi toob uudistamiseks kohale helikopteri.

Pärastlõuna on kultuuri päralt. Pakri tänava peoplatsil esinevad Paldiski segakoor, rahvatantsurühm Lepalind ning teised rahvakultuuri esindajad. Õhtul lahutavad sünnipäevaliste meelt ägedad muusikud: kell 20 mängib soojenduseks Keila noortebänd Both Arms Broken, kell 21 astub lavalaudadele 2 Quick Start ja kell 23 Sveta Venemaalt.

Paldiski on üks Eesti omanäolisemaid väikelinnu. 1718. aasta juulis hakkas Peeter I rajama siia, sügava jäävaba lahe äärde paekaldale sõjasadamat ja muuli, mis kunagi ei valminud. Nõukogude ajal oli Paldiski sõjaväelinnana viiskümmend aastat kiivalt suletud keelutsoon. Alles 1994. aastal võõrvägede lahkudes sai linn taas päriselt Eesti omaks, kuid militaarpärand jäi aastateks asula ilmet ja mainet kujundama.

Täna on Paldiski 3500 elanikuga ning kahe väikesaarega vallasisene linn Lääne-Harju vallas. Ajaloolist ja kultuurilist mitmekihilisust kohtab Paldiskis tänaseni. Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat peab Paldiskit tulevikulinnaks, kus on omavahel põimunud kaunis loodus ning tasakaalus arenev ettevõtlus ja elukeskkond: «Meie eesmärk on luua siia atraktiivne keskkond, kuhu inimesed tahavad tulla elama, turistid elamusi otsima ning investorid investeerima.»