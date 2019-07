Siemensi boss sai surmaähvarduse Adolf Hitlerilt

Siemensi tegevjuht kinnitas reedel, et oli saanud surmaähvarduse, mis tuli eeldatavasti paremäärmuslikelt ekstremistidelt. Kaeser jagas saadud e-kirja Twitteris, mis tulid e-maili aadressilt adolf.hitler@nsdap.de.

Kirja sisu, mis Siemensi tegevjuhile saadeti, on järgnev:

«Pane kinni oma võltsvaga, räpane suu!!! Inimesed nagu sina vajavad hädasti samasugust kohtlemist nagu Lübcke [hiljuti tapetud Saksamaa poliitik]. Sa vastik, kommunistlik siga!»

Kaeser kirjutas oma avalikus vastuses, et «Tundub, et digitaliseerimine on jõudnud isegi põrgusse. Ka kuradil on nüüd e-mail. Minu vastus on: #Ärmekunagiunusta #Ärmekunagi korda #Natsidvälja».

Es gibt lediglich Anzeichen, dass sogar in der Hölle die Digitalisierung Einzug gehalten hat: Der Teufel hat jetzt auch E-Mail. Unten ist seine Botschaft an mich.

Meine Botschaft zurück: #neverforget #NieWieder #NazisRaus 2/2 pic.twitter.com/xtZfV6m351 — Joe Kaeser (@JoeKaeser) July 12, 2019

Siemensi boss aga ütles, et ettevõte ei ole esitanud avaldust, et alustataks juurdlust. Riigivõimud on alustanud juurdlust aga iseseisvalt, vahendab Deutsche Welle.

Kirja taga võib olla oht

Vaatamata sellele, et Kaeser ei näinud kirjas ohtu, võib temast siiski kujuneda sihtmärk neonatside vihale, kirjutab Deutsche Welle. Kaeser on teinud varem remarke, mis on olnud kriitilised Alternatiiv Saksamaale (AfD) erakonna osas.

Näiteks 2018. aastal süüdistas Kaeser AfD juhti Alice Weidelit sellest, et «ta rikub meie riigi reputatsiooni globaalselt oma natsionalismiga», vahendab Deutsche Welle.

Päev enne e-maili saamist oli Kaeser avaldanud avalikult toetust Carola Racketele, laevakaptenile, kes jättis täitmata Rooma käsu mitte silduda Itaalia territooriumil paadiga, millel oli sõjapõgenikud.

Neo-natside tegevused Saksamaal on tihenenud. 2.juunil tappis paremäärmuslane Saksamaa poliitiku Walter Lübcke, kes oli Merkeli põgenike poliitika toetaja.