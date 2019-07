USA valitsus asub lõpetama keskameeriklaste asüülikaitset

Eranditeks on inimkaubanduse juhtumid, juhud, kui riik, mida migrant eelnevalt läbib, ei ole allkirjastanud põgenike kohtlemise lepinguid või juhud, kui asüülitaotleja on kolmandas riigis asüüli taotlenud, kuid ei ole seda saanud.

«Ühendriigid on helde riik, kuid on praegu täielikult üle koormatud sadade tuhandete lõunapiirile saabuvate välismaalaste kinnipidamise ja menetlemisega,» märkis justiitsminister Bill Barr avalduses. «Uus kord vähendab majandusmigrantide ja nende tulva, kes soovivad meie asüülisüsteemi ära kasutada, et Ühendriikidesse pääseda.»