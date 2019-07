Iraan ähvardas viia tuumaprogrammi leppe-eelsele tasemele

2015. aastal Iraani ja suurriikide vahel sõlmitud tuumaleppega nõustus Teheran piirama oma tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonide leevendamisele. USA lahkus tuumaleppest eelmisel aastal ja taastas Iraani-vastased majandussanktsioonid. Viimastel nädalatel on Iraan asunud hoogustama uraanirikastamist ja ületanud leppega ette nähtud piirangud.

«Need sammud ei ole tingitud kangekaelsusest. Nende eesmärk on anda diplomaatiale võimalus, et teine pool tuleks mõistusele ja täidaks oma kohustusi,» lausus Kamalvandi.

Lepingu Euroopa osapooled Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa kutsusid pühapäeval kõiki pooli dialoogi jätkama. Kolmik väljendas muret, et tuumalepet ähvardab läbikukkumine, kuid rõhutas, et selle säilimise tagamine on Iraani ülesanne.