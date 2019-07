Genetzke: Euroopa Liit vajab migratsioonidiplomaatiat

Tehnilisel tasandil on paljudes küsimustes jõutud üksmeelele, näiteks ELi ühtse asüülisüsteemi asjus, milles on saavutatud põhimõtteline kokkulepe. Kuid selle kõrval jääb suur poliitiline küsimus riikide solidaarsusest ja koorma jagamisest. Me peame tunnistama, et kriisist alates on poliitiline pool liikunud usaldamatuse poole. Praegu valitseb küsimustes pigem patiseis.