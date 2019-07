Milremi juht: kaitsetööstus ei vea tehnoloogia arengut, vaid jookseb järel

«Kaitsevaldkonnas tervikuna tuleb kõigepealt mõista seda, et pettumustvalmistavalt kaitsetööstus kindlasti ei ole täna see, mis üldse sellist tehnoloogia arengut eest veab, vaid pigem jookseb järele sellele, kuhu meie kommertsrakendused liiguvad,» rääkis Väärsi ETV saates « Ringvaade suvel » ja selgitas, et selline tendents tekkinud viimase kümnendi jooksul, sest tehnoloogia areneb väga kiiresti, ent kaitsevaldkonnas võtab asjade kasutuselevõtmine aega.

Ta tõi kaitsetööstuse arengus välja kolm trendi: «Infot ja andmeid on üha rohkem ehk sensorid suudavad seda koguda ja üha võimsamad arvutid suudavad seda analüüsida ja inimesele anda infot otsuste tegemiseks; teine trend on see, inimesi soovitakse ohualast välja tuua ja sellele kaasa aidata mehitamata lahendustega; kolmas trend on see, et võidujooks soomuse ja soomust läbistava laskemoona vahel asendub võidujooksuga energias ehk sõiduki kaitsmisel tuleb üha enam energiale tähelepanu pöörata, et elektromagnetlainetega ei oleks võimalik seda segada, aga üha enam on tänapäeval ka relvi, mis kasutavad laserimpulsse mõjutamiseks.»