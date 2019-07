ÜRO: maailmas kannatas eelmisel aastal nälga üle 821 miljoni inimese

«See on halb trend. Toidujulgeolekuta pole meil kunagi rahu ja stabiilsust,» lisas ta, avaldades kahetsust, et meedia kajastab palju rohkem Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist ja USA presidendi Donald Trumpi säutse Twitteris kui nälja tõttu surevaid lapsi.

Alatoitumus on endiselt laialdane Aafrikas, kus sellest on mõjutatud umbes 20 protsenti elanikkonnast. Aasias kogeb seda rohkem kui 12 protsenti inimestest. Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas on see näitaja umbes seitse protsenti.