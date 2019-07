Mali valitsus tõrjus üleskutse pidada džihadistidega dialoogi

Prantsusmaa ja ÜRO toetusest hoolimata on Malil raskused 2012. aastal riigi põhjaosas ja sealt teistesse piirkondadesse levinud vägivalla ohjeldamisega.

Mali keskosas on sel aastal aset leidnud arvukalt etnilisi veresaunu Fulani ja Dogoni kogukonna vahel.

Raportis märgitakse, et dialoog peaks hõlmama ka Katiba Macina ehk Macina Vabastusrinde komandöre. Selle džihadistide rühmituse moodustas radikaalne Fulani jutlustaja Amadou Koufa, keda süüdistatakse sektantliku vägivalla õhutamises Malis.

See rühmitus on osa laiemast džihadistide liidust Sahelis, Rühmitus Islami ja Moslemite Toetuseks (GSIM), mis on seotud terroriorganisatsiooniga Al-Qaeda.