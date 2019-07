Ärritunud Duterte võib katkestada diplomaatilised suhted Islandiga

Dutertet ärritab igasugune Lääne kriitika tema kampaania aadressil, mille käigus on tapetud tuhandeid, ning mis kriitikute sõnul võib olla võrdväärne kuritegudega inimsuse vastu.

Presidendi pressiesindaja Salvador Panelo kommentaar oli reaktsioon ÜRO läinudnädalasele otsusele tapmiste osas uurimist alustada.

«(Duterte) vaeb tõsiselt diplomaatiliste suhete katkestamist Islandiga,» on öeldud Panelo avalduses.

«Islandi koostatud resolutsioon on groteskselt kallutatud, nördimapanevalt piiratud ja kuritahtlikult ühepoolne,» lisas ta.

Duterte käivitas uimastivastase sõja 2016. aastal ning sestsaadik on politsei enda sõnul tapnud 5300 kahtlusalust. Inimõigusrühmituste hinnangul on tegelik hukkunute arv neli korda suurem.

Juba varem oli asja esialgse uurimise algatanud Rahvusvahelise Kriminaalkohus, millest Filipiinid varem sel aastal lahkusid.

Panelo ründas ÜRO resolutsiooni, öeldes, et see näitab ühtlasi, kuidas lääneriigid halvustavad «meie suveräänset tegevust oma inimeste kaitsel».

Duterte valitsus on sageli kirjeldanud rahvusvahelist kriitikat oma suveräänsuse rikkumisena. Vabaühendused on samas öelnud, et erapooletut kodumaist uurimist on pea võimatu läbi viia seni, kuni võimul on Duterte.

Möödunud nädalal avaldas Amnesty International raporti, mille kohaselt on tapmised süstemaatilised ning politsei võib oma öiseid tapmisi korraldada pea karistamatult.

Duterte on seoses ÜRO hääletusega Islandit ka avalikult pilganud.

«Island, mis on Islandi probleem? Üksnes jää. See on teie probleem. Liiga palju jääd,» ütles Duterte reedel.

«Need idioodid, nad ei mõista Filipiinide sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi probleeme.»

Kuigi Filipiinidel ja Islandil on diplomaatilised suhted, ei ole neil teineteise riikides suursaatkondi, ütles Filipiinide välisminister.

Majandussidemed sisaldavad aga Islandi investeeringuid maasoojusenergiasse ja filipiinlasi, kes Islandil töötavad.