Soojenevad veed vähendavad kalurite saaki

Atallah Siblini, Liibanoni kalur, räägib Reutersile, et kui ta hakkas tiibkalasid esimest korda nägema kolm aastat tagasi, oli nähtus haruldane. Nüüd on aga olukord muutunud.

«See on nagu genotsiid», ütleb Siblini. «Nüüd on neid [tiibkalasid] umbes 30-50 tükki ühes kohas». Nad hirmutavad eemale teised kalad, mida kalurid püüavad toiduks ning söövad kõike, ütleb kalur.

«Mitmel korral me läheme merele ja tuleme tagasi tühjade kätega». Me ei teeni isegi piisavalt, et katta kütusekulu, ütleb teine kalamees Reutersile.

Samas ütleb Talj, et on olemas ka lahendus. «Meile õnneks on tegu väga maitsva kalaga», ütleb ta. Talj juhib ka kampaaniat, et inimesed hakkaksid sööma rohkem tiibkala, kuid siiamaani on vaid kalurid tema kampaaniaga liitunud, vahendab Reuters.