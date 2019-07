Iraani välisminister väljendas valmisolekut USA-ga raketikõnelusi pidada

Iraan on pikalt väitnud, et selle raketiprogramm, mida haldab revolutsioonikaart, on ainult kaitseotstarbeline. 2015. aasta Iraani tuumalepe seda ei hõlmanud.

Ameerika relvastus "tuleb meie regiooni, paneb selle plahvatama. Seega, kui nad tahavad pidada kõnelusi meie rakettide üle, peavad nad esmalt lõpetama kõigi nende relvade müügi, vahendas NBC News teisipäeval Zarifi sõnu.

Iraan kritiseerib sageli USA-d relvamüügi eest Lähis-idas.

Kuigi Zarifi esialgne tingimus kõneluste alustamiseks on nõudlik, märgib ainuüksi läbirääkimiste võimaluse mainimine kursimuutust riigi poliitikas. Raketiprogrammi kontrollib revolutsioonikaart, mis allub otse Iraani kõrgeimale juhile ajatolla Ali Khameneile.

Zarif tõi enne kohtumisi ÜRO-s NBC Newsile antud usutluses välja, et Araabia Ühendemiraadid kulutasid mullu suures osas USA-s valmistatud relvadele, 22 miljardit dollarit ning Saudi Araabia 67 miljardit. Iraan ostis tema sõnul relvastust ainult 16 miljardi dollari eest.

USA-Iraani suhted on pingelised olnud alates läinud aastast, kui USA president Donald Trump lahkus Iraani 2015. aasta tuumaleppest ja taaskehtestas sanktsioonid.

Trump tõi tuumaleppest lahkumise üheks põhjuseks selle, et see ei käsitlenud Iraani raketiprogrammi. USA kardab, et Iraan võib kasutada oma raketitehnoloogiat ja kosmoseprogrammi, et ehitada tuumavõimekusega mandritevahelisi ballistilisi rakette, kuid Teheran eitab seda ja on väidetavalt oma rakettide laskeulatuse piiranud 2000 kilomeetrile.

Iraan on alustanud uraani tootmist ja rikastamist leppes lubatust kõrgemale tasemele, et survestada Euroopa Liitu aitama sel sanktsioonidest kõrvale hiilida ja jätkata toornafta eksportimist.

Ühendriigid on samal ajal saatnud Iraani lähistele tuhandeid sõdureid, tuumarelvavõimekusega B-52 pommitajaid ja hävitajaid. Hormuze väinal on salapärastel asjaoludel rünnatud naftatankereid ning Iraan tulistas alla USA luuredrooni, mis on tekitanud hirmu sõja puhkemise ees.