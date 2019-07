Iraagi välisministeeriumi teatel saadeti riigist välja terrorirühmitus ISIS võitlejate lapsi

Helsingin Sanomate sõnul ei ole tegemist Süüria ja Iraagi piiril oleva Al-Holi laagriga, kus on Soome kodanikke. Soome välisministeeriumit ei ole juhtunust informeeritud ega oska hetkel teemat kommenteerida.

Iraagi välisministeeriumi teatel on väljasaadetude hulgas Soome, Vene, Saksa, Prantsuse, Ukraina, Türgi, Tadžikistani, Aserbaidžaani, Valgevene ja Gruusia päritoluga lapsi. Iraagi välisministeerium palub teates, et kõik riigid üritaksid vastu võtta oma riigi kodanikke.

33 Vene last olla saadetud 10.juulil koostöös Vene saatkonnaga Iraagis Venemaale, kuid muudest lastest hetkel teada pole.

Iraagi välisministeeriumi avaldatud informatsiooni põhjal pole teada, kuhu on lapsed väidetavalt riigist välja saadetud või kus nad hetkel on. Soome välisministeerium soovitab suhtuda Iraagi Välisministeeriumi avaldusse ettevaatlikult.

Soomes on hetkel terav arutelu selle üle, mida teha Iraagis vangivõetud Soome kondakondsusega terrorirühmitus ISIS liikmetega, eriti nende naiste ja lastega. Soome valitsus on küsimuses erimeelt, kuid siseminister Maria Ohisalo sõnul on naistel ja lastel «õigus tulla Soome tagasi».