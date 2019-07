Iraak teatas, et saadab riigist välja ISISe võitlejate lapsed

Helsingin Sanomate sõnul ei ole tegemist Süüria ja Iraagi piiril oleva Al-Holi laagriga, kus on teadaolevalt Soome kodanikke. Samas puudub Soome välisministeeriumil toimunu kohta info ning seepärast ei saanud nad väljaandele praegu teemat kommenteerida.

Iraagi välisministeeriumi teatel on väljasaadetute hulgas Soome, Vene, Saksa, Prantsuse, Ukraina, Türgi, Tadžikistani, Aserbaidžaani, Valgevene ja Gruusia päritolu lapsi. Iraak on esitanud kõigile neile riikidele üleskutse oma kodanikud vastu võtta.

Teadaolevalt saadeti 10. juulil koostöös Vene saatkonnaga Iraagist Venemaale 33 vene last, teiste riikide laste kohta info puudub. Iraagi välisministeeriumi avaldatud info põhjal pole teada, kus lapsed asuvad või kuhu nad välja saadetakse.

Soomes käib terav arutelu selle üle, mida teha Iraagis vangi võetud Soome kodanikest ISISe liikmetega, eriti nende naiste ja lastega. Põhjanaabrid on ses küsimuses eri meelt, kuid siseminister Maria Ohisalo leiab, et naistel ja lastel on õigus Soome naasta.