CNN: Assange aitas Venemaal USA presidendivalimisi mõjutada

Eriuurija tõi ühe kahtlusalusena välja sakslasest häkkeri Andrew Müller-Maguhni. Selle võimaluse kohta paistab Muelleri raportis olevat öeldud rohkemgi, kuid need osad on salastatud, et vältida uurimistehnikate avalikuks tulemist.

Assange kohtus oma vana tuttava Müller-Maguhniga 2016. aasta 14. juulil ehk samal päeval, mil Wikileaksile edastati Guccifer 2.0 poolt «Suur arhiiv». Kokku külastas sakslane Assange’i enne valimisi 12 korda.

RT avaldas andmeid enne Wikileaksi

Ajal, mil Trump ja Clinton kampaania viimastel nädalatel intensiivselt USAs ringi reisisid, tegutsesid aktiivselt ka venelased. Assange oli samuti uue projektiga hõivatud.

DCLeaksi nime all tegutsenud häkkerid pakkusid Wikileaksile uut materjali ning lubasid, et need ei valmista pettumust. Hiljem edastati 50 000 e-kirja, mis olid varastatud Clintoni kampaaniajuhi John Podesta e-postkastist.

John Podesta. FOTO: Andrew Harnik / AP / Scanpix

Muelleri uurimine leidis, et failid edastati 19. septembril. Samal päeval kohtus Assange taas Müller-Maguhniga ning turvamehed nägid, kuidas Assange paigaldas oma tuppa uued arvutikaablid.

Wikileaks hakkas Podesta kirju avaldama 7. oktoobril ning lasi pea iga päev enne valimisi välja uusi kirju. Meedia korjas info üles ning kajastas kõiki piinlikke detaile.

Trump oli samal ajal sõiduvees. Ta kasutas lekkeid enda kasuks ära ja kuulutas Pennsylvanias valimisüritusel: «See tuli just välja – Wikileaks! Ma armastan Wikileaksi!»

Lekkeid võimendasid sotsiaalmeedias ka Vene propagandakanalid. Vähemalt kahel korral avaldas RT artikleid uutest leketest juba enne ametlikku avaldamist Wikileaksi poolt ning see tekitas küsimusi võimaliku kokkumängu osas.

USA hoiatas Ecuadori

Veidi pärast Podesta e-kirjade lekkimist võttis USA valitsus teema Ecuadoriga üles. Avaldati kahtlust, et Assange võib saatkonnast tegutsedes venelasi aidata, ütles asjaoludega tuttav USA ametnik CNNile.

USA edastas Ecuadorile hoiatuse ja käskis selline tegevus peatada. Kuna Ecuadori ähvardati tagajärgedega, otsustati 15. oktoobril Quitos, et Assange jäetakse ilma interneti- ja telefoniühendusest. Aga isegi see ei peatanud e-kirjade lekkimist.

Ecuador andis veidi aega hiljem välja ka ametliku avalduse, milles mõisteti hukka Wikileaksi roll USA valimistesse sekkumise juures, kuid kinnitati oma pühendumust Assange’i kaitsmisel.

Saatkonna turvaraportite kohaselt helistasid mitmed riigid Ecuadori saatkonda, et uurida USA poolt järgneva võimaliku karistuse ja Assange’i turvalisuse kohta.

Otseühendus Quitoga

Olukord muutus intensiivseks 18. oktoobri õhtul, mil Assange sattus sõnasõtta toonase Ecuadori suursaadiku Carlos Abad Ortiziga. Veidi enne südaööd keelas saadik kõik mittediplomaatiliste isikute külaskäigud saatkonda ning lahkus ise hoonest. Assange suhtles välisministriga Quitos, tund aega hiljem helistas Abad saatkonda ja võttis keelu tagasi.

Samal ajal jõudsid saatkonda kaks Wikileaksi töötajat, kes hakkasid eemaldama tehnikat ja võtsid endaga kaasa suure kasti, kus turvatöötajate sõnul oli umbes 100 kõvaketast.

Turvamehed soovisid kõvaketastega tutvuda, kuid ei saanud seda teha, sest külalised olid nende inimeste nimekirjas, kelle läbiotsimine oli keelatud. Quitosse saadeti memo, milles teavitati öistest sündmustest ning avaldati kahtlust Assange’i kavatsuste osas.

USA luureametid on algusest peale väitnud, et Wikileaks sai varastatud e-kirjad Venemaa valitsuselt. Sama ütles ka Mueller tosinale Vene häkkerile esitatud süüdistuses. Kuid süüdistatavad elavad kõik Venemaal ja seetõttu ei suuda USA ilmselt kunagi lõpuni ära tõestada, et Venemaa töötas koos Wikileaksiga.

Assange sai internetiühenduse pärast valimisi tagasi ning jätkas kohtumisi häkkeritega. Samuti külastas teda ameeriklasest lobist, kes esindab tuntud Vene oligarhi.

Lenin Moreno. FOTO: Carlos Garcia Granthon / ZUMAPRESS.com / Scanpix

2017. aasta mais sai Ecuador uue presidendi. Riigipea Lenín Moreno hakkas mitmeid oma eelkäija otsuseid tagasi pöörama ja muu hulgas muutus ka suhtumine Assange’i.

Samal ajal valmistas USA justiitsministeerium ette kriminaalasja Assange’i vastu, mille keskmes oli Chelsea Manningu kaudu saadud dokumentide lekitamine.

Selle aasta aprillis otsustas Moreno Assange’ile enam varjupaika mitte pakkuda ja see andis Briti politseile võimaluse Wikileaksi asutaja vahi alla võtta.

Seni pole USA talle 2016. aasta sündmuste eest süüdistust esitatud. Assange viibib Suurbritannia vanglas, kuid tõenäoliselt ootab teda ees pikk võitlus, et vältida väljaandmist USA-le, kus ta veedaks ilmselt ülejäänud elu trellide taga.