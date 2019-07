Aids niidab varasemast vähem

Aafrikas, mida aidsiepideemia on enim mõjutanud, on tõvega seotud surmade hulk sel aastakümnel järsult langenud.

Lapsi nakatus mullu HIV-i üle 160 000. See on 41 protsenti vähem kui 2010. aastal, ent riigid olid seadnud eesmärgiks, et 2018. aastaks nakatub HIV-i vähem kui 40 000 last.