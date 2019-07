Miks põgenevad laheriikide printsessid oma kodumaalt?

Londonis toimub selle kuu lõpus kohtuprotsess Dubai emiiri, šeik Mohammed bin Rashidi ja tema naise, printsess Haya vahel. Printsess Haya, kes põgenes Londonisse läbi Saksamaa selle aasta mais, võttis kaasa oma tütred, kellele ta soovib saada hooldusõigust, vahendab Associated Press.

Printsess kavandas oma põgenemist ajast, mil sai teada, et ta abikaasa oli valetanud talle vanima tütre vangistamise ja piinamise kohta, kirjutab The Sun.

Kes on printsess Haya?

Printsess Haya Bint al Hussein on 45-aastane, ta on pärit Jordaania kuninglikust perekonnast ja saanud hariduse Oxfordi ülikoolis. Dubai emiiriga abielludes sai temast väidetavalt emiiri kuues naine, vahendab Euronews.

Haya erineb teistest laheriikide valitsejate naistest. Nimelt on ta osalenud 2000. aasta Sydney olümpiamängudel ratsapordis takistussõidus. Osalemine rahvusvahelistel spordimängudel on traditsioonilistes moslemiriikides naiste jaoks tabu.

Haya ametlikul kodulehel on kirjas, et tema jaoks aitab «sport rikastada elu, volitab naisi rohkemaks ning aitab murda müüre inimeste ja rahvuste vahel». Olles ise saanud kasu spordi harrastamisest, on ta nüüd võtnud missiooniks jagada noortele tüdrukutele oma kogemusi ja anda eeskuju.

Lisaks spordile on ta olnud aktiivne ka avalikus elus, mis samuti ei ole laheriikide valitsejate naiste puhul tavaline. Printsessi on tihti nähtud ja pildistatud avalikel üritustel koos emiiriga, kuid ta on ka üksi tähelepanu keskmes olnud. Näiteks on ta osalenud tunnustatud ratsutamisvõistlusel Ühendkuningriigis, vahendab Euronews.

Printsess Haya põgenemise taga võib olla tütre vangistus

Ühendemiraatide kohtusüsteemi pärast kannatavaid inimesi toetav ettevõte Kinni peetud Dubais väidab, et printsess Haya otsus võib olla seotud tema tütre, printsess Latifa kohtlemisega.

Eelmisel aastal proovis Latifa samuti Dubaist põgeneda, kuid siis organiseeris ta isa otsimismeeskonna, kes Latifa paari päeva pärast kätte sai. 40-minutilises videos, mille Latifa enne tabamist filmis, räägib printsess, et proovis esimest korda riigist põgeneda juba 16-aastaselt.

Põgenemise põhjuseks ütleb Latifa, et teda kasutati ära ning temalt võeti vabadus. Naiste katseid olla iseseisev karistatakse laheriikides rängalt. Lisaks puuduvad neil õigused teha igapäevaseid asju, näiteks auto juhtimine, reisimine ja oma valikute tegemine, ütles ta videos.

Latifa sõnul oli ta põgenemise tõttu suures ohus, sest kättesaamisel järgneb vangistus. Nii läks Latifa vanema õe Shamsaga, kes proovis põgeneda kui Latifa oli väike ning kes vangistati põgenemiskatse pärast mitmeks aastaks.

Pärast ebaõnnestunud põgenemist eelmisel aastal hoitakse printsess Latifat seniajani vangistuses, vahendab The Sun.

Miks põgenevad printsessid Dubaist?

Vaatamata kuninglikku peresse kuulumisele on naised sotsiaalselt ebasoodsas olukorras, kirjutab Briti-Egiptuse ajakirjanik Ola Salem Foreignpolicy's.

Traditsioonide kohaselt on vaid meestel õigus teha olulisi otsuseid naiste elus, sünnist kuni surmani – näiteks, kellega naine võib abielluda, mida ta võib teha majast väljaspool, kas ta võib kasutada sotsiaalmeediat, kas/kuhu ta võib reisida, mida ta võib õppida ning kes võivad tema nägu näha.

Salem ütleb, et selline kohtlemine on ka avalikes institutsioonides, nagu ülikoolides. Näiteks ei või naised üksi lahkuda ülikooli alalt ning peavad selleks saama nõusoleku oma hooldajalt.

Hala al-Dosari, Saudi Araabia aktivist ja teadlane, ütleb, et tihtipeale on kõrgklassi naistel neis riikides kõige raskem. Neil on ligipääs teistele kultuuridele ning raha, et elada teisiti, kuid traditsioonid ei võimalda neil seda teha.

Šeik ei plaani alla anda

Printsess Haya abikaasa šeik Mohammed bin Rashid on mitte ainult Dubai emiir, vaid ka Araabia Ühendemiraatide peaminister.

Tema nägemus toimuvast on teistsugune. Šeigile omistatud luuletuses, mille pealkirjaks on «Sa elasid ja sa surid», viitab šeik sellele, et naine oli teda petnud ja talle valetanud. Šeigi lähikondsete sõnul olevat šeik kahtlustanud oma naise ja tema turvamehe vahel afääri.