Kuritegelikud ühendused põhjustasid Hollandi politseis vallandamislaine

Viimasel ajal on Hollandi politseis vallandatud kümneid ametnikke, kuid konfidentsiaalses raportis leiti, et vallandamised seoses korruptsiooni ja turvarikkumistega võivad olla kõigest jäämäe veepealne osa.

Ajalehe Algemeen Dagblad teatel kinnitas raport kahtlusi, mille kohaselt suudavad organiseeritud kuritegelikud ühendused mõjutada riigi politseijõudude tegevust. Kesk-Hollandi politseijõududest on avastatud 19 ametnikku, kellel on seosed allmaailmaga.

Dokumendi kohaselt on viimastel nädalatel töölt kõrvaldatud või vallandatud kümneid politseinikke, keda kahtlustatakse korruptsioonis, pettustes, ametnikule ebasobivas käitumises, kohustuste eiramises, politseile kuuluvate arvutite kuritarvitamises ning ametisaladuse hoidmise kohustuse rikkumises.

Utrechtis saadetakse kohtu alla pikalt politseis töötanud ametnik, kes oli ühe tunnistaja teatel vastu võtnud raha kurikuulsalt narkoparunilt Ridouan Taghilt. Narkoparun on hetkel kohtu all süüdistatuna tapmiste korraldamises.

Amsterdamis on alates maist kinni peetud seitse politseinikku, neist viimane alles eelmisel nädalal. Töölt vallandamise põhjused on olnud erinevad, ulatudes kangete narkootikumide omamisest kuni võltsimiste ja konfidentsiaalse informatsiooni avaldamiseni.

Raporti kohaselt moodustavad hiljutised vallandamised ja töölt kõrvaldamised vaid väikese osa tegelikest juhtumitest. Praegu on käimas mitmed uurimised, millega pole inimressursi nappuse tõttu võimalik kiiremini edasi liikuda.

Politseinike ametiühingu NPD esimees Jan Struijs ütles Algemeen Dagbladile, et politsei peab tegema palju rohkem, et suurendada ametnike vastupanuvõimet organiseeritud kuritegevuse suhtes. Struijsi sõnul leiavad sellised juhtumid aset igal tasandil.

Ta nimetas korruptsioonijuhtumeid suureks probleemiks, sest need hävitavad politseinike omavahelist usaldust. «Politseinikud peavad suutma teineteist kinnisilmi usaldada,» sõnas ta.

Esimehe sõnul tuleb ametnikele õpetada, kuidas selliste olukordadega õigel ja vastutustundlikul viisil toime tulla. «Kui neile lähenetakse, peab neil olema võimalus info turvaliselt kõrgemale edastada. Teha on veel palju tööd,» tunnistas Struijs.

Kaks aastat tagasi Hollandi justiitsministeeriumi poolt avaldatud raportis kirjutati, et immigranditaustaga ametnikel on märksa suurem tõenäosus rikkuda aususega seotud põhimõtteid. 40 protsendil juhtudest jäid vahele just võõramaise päritoluga politseinikud, kes moodustavad Hollandi politseijõududest kokku seitse protsenti.