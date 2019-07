Kakskümmend kuus lahkunud õpetajat. See on viis aastat tagasi Kanepi gümnaasiumit juhtima valitud direktori hind. Paari aastaga on vahetunud pool kollektiivist.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

26 lahkunud õpetajat. See on viis aastat tagasi Kanepi gümnaasiumit juhtima valitud direktori hind. Paari aastaga on vahetunud pool kollektiivist.

«Soovime, et meil töötavad parimad õpetajad. Kes ennast parimana ei tunne, lahkub ise,» põhjendab direktor Ilvi Suislepp pöörast kaadri voolavust.

Postimehega rääkinud kuus julget õpetajat on teisel seisukohal. Nende lugude põhjal võib teha kaks järeldust.

Õpetajad, kelle klassis õpivad direktori lapsed või õepoeg, satuvad psühholoogilise surve alla. «Suures hirmus oma koha kaotamise ees ei pane õpetajad ta lastele neljagi. Mulle tundub ka, et tema lapsed dikteerivad, kes õpetajatest läheb, kes jääb,» räägib aastakümneid tahvli ees seisnud keeleõpetaja.

Ta põhjendab, miks ta ei taha oma nime avaldada: «Väike koht, kus kõiki teatakse. Igasugused jutud jäävad meid siin aastateks saatma.»

Kui direktori mõjutustöö vilja ei kanna, sunnib ta õpetajad lahkuma nende töökoormuse pea nullini kärpimisega.

Direktor ütleb, et talle selliseid näiteid ei meenu. Ka ei nõustu direktor, et tema lapsi ja õepoega koheldaks teistest erinevalt.