USA presidendi hinnangul on suhted Türgiga endiselt head

Trumpi hinnangul oli Türgi sunnitud ostma Venemaalt õhutõrje raketisüsteemid S-400 seoses tema eelkäija Barack Obama otsustega.

«Mul on head suhted Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. See on väga karm olukord, kuhu me oleme sattunud ja me teeme tööd selle lahendamiseks - vaatame, mis saab,» ütles Trump.

Trumpi kandidaat USA kaitseministriks, maaväeminister Mark Esper nimetas varem päeval pettumuseks Türgi otsust osta Venemaalt õhutõrje raketisüsteemid S-400.

«See on kahtlemata pettumust valmistav,» lausus Esper senati relvateenistuste komitees ametissekinnitamise kuulamisel. «Türgi on olnud pikaajaline ja väga võimekas liitlane NATO-s, kuid nende otsus osta S-400-d on vale.»

Vene raketisüsteemide tarned Türgile algasid reedel ja president Erdoğan avaldas esmaspäeval lootust, et need jõuavad lõpule aprillis 2020.