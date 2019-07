USA tuumarelvade asukohad said kogemata avalikuks

Juulikuus avaldatud raport paljastab avaliku saladuse – USA tuumarelvi on paigutatud Belgiasse, Saksamaale, Itaaliasse, Hollandisse ja Türgisse, kirjutab The Washington Post. Raporti autor valmistas dokumendi NATO parlamentaarse assamblee kaitse- ja julgeolekukomiteele.

Raportis ei kirjutata allikatest. Dokumendi lõplik versioon avalikustati eelmisel nädalal ning see ei sisalda enam täpset teavet tuumarelvade hoiupaikadest, mis oli algses versioonis. Küll mainitakse seda, et Belgia, Saksamaa, Itaalia, Holland ja Türgi omavad lennuvahendeid, millel on võimekus kanda tuumarelvi.